UBP Genel Başkanı Tatar Çatalköy’ü ziyaret etti

“BAŞBAKAN BAŞKA, DIŞİŞLERİ BAKANI BAŞKA KONUŞAMAZ”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar dün akşam Çatalköy”ü ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çatalköy UBP örgüt binasında konuşan Ersin Tatar, “Dışişleri Bakanı Özersay’ın federasyon olamayacağını açıkladığı gün, Başbakan federasyonu savunmak üzere bazı Rum parti başkanları ile ara bölgede buluştu” iddiasında bulundu.

“Bir hükümette, ülkenin en önemli konularından biri ile ilgili Başbakan başka, Dışişleri Bakanı başka konuşamaz. Konuşuyorsa, birinden biri istifa eder” diyen Tatar, “Sayın Kudret Özersay doğru bir şekilde federasyon olamayacağını anlatan demeç veriyor, Sayın Tufan Erhürman Rum parti başkanları, federasyon kurulması için ara bölgede toplantıya katılıyor, federasyon lehine açıklama yapıyor. Böyle bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin dağılmış durumda olduğunu iddia eden Tatar, sadece Kıbrıs konusunda değil diğer bazı konularda da derin görüş ayrılıkları olduğunu öne sürdü.

Tatar, “Birçok uzmanın da dediği gibi asıl yanlış 50 yıldır denenmesine rağmen başarılamayan federal çözüm için bu denemeden de bir sonuç alınamayacağı önceki denemelerde kesin olarak ortaya çıkmışken bir deneme daha yapmaktır” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, konuşmasında “ halkın beklentisinin Kıbrıs konusunun çözümü değil, iyi idare, daha temiz bir ülke, yollar, gelişmiş telekomünikasyon hizmeti ve refah seviyesinin artması olduğunu” söyledi . Tatar, “Partisinin bir yandan Kıbrıs konusunda doğruları savunmaya devam ederken diğer yandan ülke kalkınması, halka her alanda daha iyi hizmet sunulması için yapılabilecekler üzerinde çalıştığını” kaydetti.