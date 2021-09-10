Ubp Genel Başkanı Başbakan Saner Ubp Kurultayı Ve Hükümet Çalışmalarına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Ersan Saner Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Saner, kurultay yarışında diğer adayların bazı ifadelerini değerlendirdi, geleceğe yönelik mesajlar verdi.

BAŞBAKANLIK DÖNEMİ İCRAAATLARI...

Başbakan Saner, “Ankara ile ilişkilerimiz iyi diyorlar. Arkadaşlarımızın ortaya somut veri koyması lazım. Ben açıkça diyorum ki göreve devam edeceğimizde KKTC'yi Ankara'nın desteği ile şantiye haline getireceğiz. 322 Km yol yapacağız dedik. 95 Km tamamlandı. Boş konuşma değil. Fiziken, reel olarak hayata geçmiştir. Başbakanlık görevim süresince geçmişe oranla kıyas yapan herkes ülkenin gelişmesi yönünde pozitif katkıyı görüyor zaten” dedi.

E-devlet'e verdikleri önem açısından binasının inşasına başlandığına işaret eden Saner, yeni büyük hastanenin temelinin 15 Kasım'da atılacağını hatırlattı.

Başbakan Saner, Yeni Havalimanı'nın açılması için inşaat yanında bazı prosedürel sorunları çözdüklerini, yakında hizmete gireceğini söyledi.

Toplam 762 bin aşı ile büyük bir potansiyel sağladıklarını, ancak aşılamanın yeterli olmadığını ifade eden Saner, eğitim ve turizmde ülkenin önünün açılması için planlama yaptıklarını kaydetti.

Özel sektöre 90 Milyon TL destek verdiklerini anımsatan Saner, bu desteğin süreceğini söyledi.

“UBP KURULTAYI... “

UBP üyesinin tarih boyunca başkanına sahip çıktığına vurgu yapan Saner, mevcut pandemi şartları ve mali tablo içerisinde yapılan hizmetlerin, icraatların karşılığını göreceklerine inandıklarını kaydetti ve “İnancım odur ki; üyemiz bize de sahip çıkacaktır. Bizlere güvenmektedir. Bu güveni yenileyip yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yapacak daha çok işimiz var” dedi.

“Basamakları birer birer çıkıp, başkanlığa gelen bir kardeşinizim” diyen Saner, UBP içinde hizmet vermediği nokta kalmadığını; Belediye Meclis üyeliğinden, İlçe Yönetimine; Parti Meclisi üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Sekterlik ve Genel Başkanlık olmak üzere pek çok görev üstlendiğini hatırlattı.

Saner, “Tüzükte yapılması planlanan değişikliklerle ilgili, ‘oyundan sonra kuralları değişiyorsunuz’ diyorlar ya; örneğin Genel Sekreterlik görevini kaldırıp, Genel Başkan Yardımcılığını koysak, Genel Başkan Birinci Yardımcısı Milletvekili olsun koşulu koysak ve aynen Genel Sekreter gibi Parti Meclisi’nde seçilse, ne farkı olacaktı? Bu demokratik bir yapı ama kabul görmedi. Neden? Çünkü Ersan Saner önerdi. Bunu er ya da geç yapacağım. Bakın söylüyorum, yapacağım. Bu partinin geleceği buradan geçer.” dedi.

Parti içerisindeki tartışmaların sona ermesi, birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Saner, “Biz tek başımıza iktidarı zorlamaktayız. Yarın bu tartışmalar bitse, biz tek başımıza iktidarız” şeklinde konuştu.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, hükümet çalışmaları yanında partinin ihtiyaç duyduğu, günün koşullarına uygun değişiklikleri de gündeme getirdiklerini söyledi.

Saner, “Partinin neye ihtiyacı var, bunu çok iyi biliyorum. Sıkıntıların ne olduğunu bilip, müdahale ediyorum. Maalesef aynı anlayışı karşı tarafta pek görmedim” dedi.

Saner, “Tüzükte yapılması planlanan değişikliklerle ilgili, ‘oyundan sonra kuralları değişiyorsunuz’ diyorlar ya; örneğin Genel Sekreterlik görevini kaldırıp, Genel Başkan Yardımcılığını koysak, Genel Başkan Birinci Yardımcısı Milletvekili olsun koşulu koysak ve aynen Genel Sekreter gibi Parti Meclisi’nde seçilse, ne farkı olacaktı? Bu demokratik bir yapı ama kabul görmedi. Neden? Çünkü Ersan Saner önerdi. Bunu er ya da geç yapacağım. Bakın söylüyorum, yapacağım. Bu partinin geleceği buradan geçer” şeklinde konuştu.

“ÖNCE EVET SONRA HAYIR DEDİLER”



Başbakan Saner, Tüzük değişikliği önerileri ve Kurultay ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda 8 maddelik öneriler dizisinin 4 maddesinde ‘Zorlu Töre dışında’ herkesin uzlaştığını, daha sonra konunun Parti Meclisi’ne gittiğini, ancak Faiz Sucuoğlu'nun bu kez ‘hayır’ oyu kullandığını belirtti.Saner, “ Faiz Bey’in gelgitleri var, bu ilk defası değil. Bakanlık görevinden alındı, geri dönmem dedi, sonra geri döndü. Başkan adayı oldu, geri çekildi, şimdi tekrar aday oldu.” dedi.Sucuoğlu’nun, “Başbakan beni konuşturmasın” sözlerinin hatırlatılması üzerine Saner, “Eğer bildiği şeyler varsa anlatsın. Ben de anlatayım. Sayın Sucuoğlu’nun doğruları söyleme noktasında ciddi zafiyetleri var. Benim adım en ufak bir şaibeye karışmadı. Benim gibi temiz siyasetçi varsa, gelsin yolları birlikte yürüyelim” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıdaki uzlaşıya rağmen, geniş yetki için konuyu Parti Meclisi’ne götürdüklerini ve onay aldıklarını anımsatan Saner, “Tarihte bir ilktir, MYK ve Parti Meclisi’nin onayladığı bir konuda ısrarla ‘yapılmaması’ için çaba sarf edilsin. Neden bu ısrar? Çünkü Ersan Saner önerdi” diye konuştu.Saner, “Parti MYK’sı ve Meclisi’nin aldığı kararı tek başıma bozmam. İstesem, çok rahat bir şekilde ‘kurultay 6 ilçede yapılacak’ derdim. Sonra konuyu mahkemeye giderdi. Ama demokrasiye inanıyorum” dedi.“ 17 BİN 500 KİŞİYİ BİR YERDE TOPLAMAK İSTEMEDİK”Saner şöyle devam etti:, “6 ilçede yapsak, pandemi sürecinde, insan topluluğunu minimize edebilirdik. Ayrıca katılım daha fazla olacaktı. Fakat arkadaşlar, ‘bizim oradaki görkemli kalabalığa ihtiyacımız var’ diyorlar. Be arkadaşlar, bu görkemli kalabalığı pandemi içinde yapamayız. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre çizilen sınıra uymalıyız. Biz hükümetteyiz, bizim bu gibi kurallara daha çok dikkat etmemiz gerek. Ben görüşümü bu çerçevede savundum. Çünkü mantık, 17 bin 500 kişiyi bir yerde toplamamaktı. Ama inadı kırmak için tamam dedim, ‘asla sorumluluk almayacağımı’ da belirttim. Bu kadar kişinin tek bir yere gelip, bir günde oy kullanması fiziki anlamda mümkün değil. İlle herkes Lefkoşa’ya gelecek. Benim önerimi uygulasaydık, katılım yüzde 20 ila 30 oranında artardı.”“İKİ BÖLGE ÖNERİSİ SUCUOĞLU'NA AİT”Kurultayın iki bölgeli olması önerinin Faiz Sucuoğlu'ndan geldiğine işaret eden Saner, “Sayın Sucuoğlu, bir Gazimağusa Milletvekilimizden iki bölgeli seçimi önermesini rica etti. Söylediğim Millietvekilini kendisinin yanında sanıyor ama değil. Sözünü ettiğim vekilin adını veririm, arayıp sorarsınız. Eğer bu bilgiyi reddederse, sizden ve Faiz Bey’den özür dilerim” dedi.Faiz Sucuoğlu'’nun, “Başbakan beni konuşturmasın... Konuşursam…” sözlerinin tekrardan sorulması üzerine Saner, “Çıksın açık yüreklilikle her şeyi konuşsun. İlişkilerini düzeltti mi? Çıksın açıklasın, herkes de öğrensin. Benim içim dışım bir. Sakladığım bir şey yok. İcraatlarım ortada. Çıksın ne açıklayacaksa açıklasın, ne sarsılacaksa sarsılsın, bu deprem bitsin de artçıları görelim sonra” ifadelerini kullandı.Saner, “ Faiz bey herşeyi söylüyor. Ben kendisi gibi atanarak bakan olmadım. Benim atanarak başladığım yer yok. Seçilerek başladığım görev var. Seçilmezsem takdir üyemindir derim” diye ekledi.“YÜZLERCE İNSANA BÜROKRATLIK, BAKANLIK SÖZÜ VERENLER VAR”UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, kurultay sürecinde, oy uğruna sözlerin, vaadlerin havada uçtuğunu belirterek, “Yüzlerce bürokratlık, bakanlık sözü veriyorlar. Benim UBP'lilere tek sözüm var. Tek başına iktidar... Doğru karar bizi tek başına iktidar yapar...Ben parti içinde kavgadan yana değilim ben partimi tek başına iktidara taşımak için kavgamı sokakta veririm” ifadelerini kullandı“SEÇİM YASASINA KARŞI DURMAK UBP'YE YAKIŞMAZ”Saner, Meclis açılmazsa oturup meclis grubunda ve parti meclisinde değerlendireceklerini aktardı.“Faiz Sucuoğlu, meclisi açmayıp erken seçime gideceğinizi söylediğinizi söylüyor” şeklindeki sözler üzerine Saner, “ Bunu yayacak olsam, az önceki kararlı ve samimi açıklamaları yapmazdım” dedi.Seçim ve Halkoylaması Yasası'na atfen kurultayın 3 yılda bir olması gerektiğine işaret eden Saner, “Ansızın erken seçime gidersek, kurultay olmaması UBP'ye yakışmaz. Biz Anavatan Türkiye ile yakaladığımız istikrarın ve iletişimin devamı için şu anda üyelerimizden destek istiyorum şu anda... Bu desteği alacağımızdan da eminiz” dedi.