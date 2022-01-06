UBP Gazimağusa’yı ziyaret etti

UBP’den verilen bilgiye göre, açık pazarda esnaf ve vatandaşla buluşan Sucuoğlu ve adaylara, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamaya göre, “bir esnafın 65 yaş üzerine verilen ödeneğin artırılması talebini dikkate alan” Başbakan Sucuoğlu, “Her şeyi düzeltmek için tek başına iktidara geleceğiz. Önce azacık sabır” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, “Biz oy için değil vatandaşın refahı ve mutluluğu için tek başına iktidara talibiz” şeklinde konuştu.