UBP Gazimağusa’yı ziyaret etti

UBP’den verilen bilgiye göre, açık pazarda esnaf ve vatandaşla buluşan Sucuoğlu ve adaylara, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Başbakan Sucuoğlu, “Biz oy için değil vatandaşın refahı ve mutluluğu için tek başına iktidara talibiz” şeklinde konuştu.
UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları seçim gezilerine Gazimağusa ile devam etti.
UBP’den verilen bilgiye göre, açık pazarda esnaf ve vatandaşla buluşan Sucuoğlu ve adaylara, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Başbakan Sucuoğlu, “Biz oy için değil vatandaşın refahı ve mutluluğu için tek başına iktidara talibiz” şeklinde konuştu.