UBP Gazimağusa’da toplantı düzenledi

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya, milletvekili adayları da katıldı.

Toplantıda, bölge yetkililerinden seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sucuoğlu, bazı güncel anket çalışmalarından bilgileri paylaştı.

Sucuoğlu, “Şu an en az 24 milletvekili çıkarıyoruz gibi görünüyor. 2009 yılındaki genel seçimde, yüzde 44.4 oy oranı ile tek başımıza iktidar olmuştuk. İşte şimdi bu kez bizim dönemimizde bu başarıyı yeniden elde etmek hiç de uzak bir ihtimal değil” dedi ve bütün örgütleri girilen son düzlükte tempoyu artırmaya çağırdı.

Seçim sürecinde izlenecek yol ve yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapan Sucuoğlu, UBP’ye mühür çağrı yaptı. Sucuoğlu, mühür konusuna partinin tüm organlarının daha çok hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Sandık başında görev alacak parti görevlilerine bu seçimde çok daha büyük görev düştüğünü vurgulayan Sucuoğlu, örgütlerin organizasyonla ilgili çalışmalarına hız verdiğini belirtti.