UBP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Özcenk, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk’in projelerine ilişkin açıklamaları hakkında UBP Basın Bürosu’ndan gönderilen basın bildirisi aşağıdadır.

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkanı Erdal Özcenk, kuracakları ‘Kent Konseyi’ ile halkın sorunlarının dinleneceğini ve yeni projelerin ortak akılla üretileceğini kaydetti

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Kent Konseyi Projesi’ne dikkat çeken Özcenk, bölge halkıyla belli dönemlerde bir araya gelerek, Gazimağusa için yeni projeler üreteceklerini aktardı.

Adalık için hazırlık sürecinde her bölgede halkın sorunlarını dinleyip, bu sorunların çözümü çerçevesinde projeler hazırladıklarına dikkat çeken Özcenk, “Şehirler bizlerle birlikte yaşarlar ve ihtiyaçları her geçen gün farklılaşır. İşte bu noktada bizler de yerel yönetim olarak halkın ihtiyaçları ve görüşleri doğrultusunda şehrimizi yöneteceğiz” sözünü verdi.

Erdal Özcenk, belediyenin halktan bağımsız olmayacağını ve bölge halkıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Gazimağusa’nın tüm yaşamsal damarlarının tıkanmış bir durumda olduğuna işaret eden Özcenk, “Gazimağusa’yı değerli halkımızın desteği ile daha mutlu, huzurlu ve çağdaş bir kente dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Özcenk, “Derin bir aidiyet duygusu ile bağlı olduğum şehrime, bana tüm kazandırdığı bilgi, beceri ve tecrübeler ışığında hizmet edeceğim” dedi.