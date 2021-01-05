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UBP fena karıştı

Muhalifler Meclis Başkanlığı seçiminde gücünü gösterdi.

05 Ocak 2021 Salı 10:52
UBP fena karıştı
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Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlardan sonra UBP'te tam anlamıyla bir kaos havası hakim..

Saner’in başkanlığını henüz hazmedemeyen UBP’deki muhalif cephe gücünü Meclis Başkanlığı üzerinden gösteriyor.

Parti yönetimi Canaltay'a oy verilmesi yönünde ikna etme çabasında..

UBP’de aktif 19 milletvekili olmasına rağmen Canaltay’a başkanlık seçiminde onay veren sadece 13 milletvekili oldu.

Meclis iç tüzüğüne göre 4 tur Başkanlık seçimi devam edebilir. 4 turda 26 sayısını bulamayan aday 5’inci tur seçimde en yüksek oy alıp Başkan seçilebiliyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre Canaltay çekilmeyecek ve yarışa sonuna kadar devam edecek..

Parti içi muhalif cephe ise Canaltay’ın yarıştan çekilmesini bekliyor.

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26 yani Meclis salt çoğunluğunun bir fazlasıyla ret kararının çıkması siyasi kulislerde Canaltay’ın adaylığının meşruiyetinin kaybettiği anlamı taşıdığı düşünülüyor ve yarışın başka bir isim ile devam etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Ancak Canaltay yine de yarışa devam etmekte kararlı…

Perşembe günü Meclis Başkanlık divanı seçimi gündemiyle yeniden toplanacak.

UBP içindeki kırılmayı görmek istiyorlar

Hükümetin ortağı YDP’deki iki milletvekili Canaltay’a oy vermedi. Başkan Erhan Arıklı UBP içindeki kırılmayı görmek istedikleri için onay vermediklerini söyledi.

DP kanadında ise Başkan Fikri Ataoğlu Canaltay’a oy verdi ancak iki milletvekilinin tavrı net değil…

Bağımsız vekillerden Mesut Genç temaslı olduğu için oylamaya katılmadı, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu'nun kabul oyu verdiği bildiriliyor.  

Siyasi kulislerdeki değerlendirmelere göre Perşembe günü de yapılacak seçimde Canaltay’a yeterli oy yine çıkmayacak

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Son Güncelleme: 05.01.2021 11:53
Anahtar Kelimeler:
UbpResmiye CanaltayMeclis Başkan Seçimi
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