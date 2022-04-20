UBP'deki toplantıda Başbakan Sucuoğlu'na destek kararı çıktı

Saat 22.40'ta başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, toplantıya katılanların oy birliğiyle Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınmasına destek verdiği ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın ivedilikle değerlendirme yapmasının beklendiği kaydedildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da yaptığı açıklamada bugün koalisyon ortakları Demkrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel başkanı Erhan Arıklı ile birlikte öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a giderek Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alma talebini ilettiklerini, bir karar çıkmaması üzerine 16.00-16.00 30 sıralarında ikinci kez Cumhurbaşkanı Tatar'a giderek hükümetin istifasını götürdüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın bir değerlendirme yapacağını ve bunu beklediklerini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, tutumlarında bir "geri adımın" söz konusu olmadığını vurguladı.

Koalisyon ortakları Ataoğlu ve Arıklı'ya gösterdikleri uyum için teşekkür eden Sucuoğlu, kimseyi partiden uzaklaştırmak istemediklerini ancak bundan sonraki günlerde MYK'nın gerekli görmesi halinde UBP'ye zarar verenlerle ilgili disiplin sürecinin başlatılabileceğini de ifade etti.