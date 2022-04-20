banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
İtfaiye, yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu
İtfaiye müdürlüğü uyardı
Halkın Partisinde şok istifa
Halkın Partisinde şok istifa
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
banner405

UBP'deki toplantıda Başbakan Sucuoğlu'na destek kararı çıktı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bakanlar ve milletvekillerinin büyük bölümü ile ilçe başkanlarının Lefkoşa'daki Genel merkez binasında akşam saatlerinde yaptıkları toplantıdan Başbakan Faiz Sucuoğlu'na destek kararı çıktı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:45
UBP'deki toplantıda Başbakan Sucuoğlu'na destek kararı çıktı

Saat 22.40'ta başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, toplantıya katılanların oy birliğiyle Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınmasına destek verdiği ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın ivedilikle değerlendirme yapmasının beklendiği kaydedildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da yaptığı açıklamada bugün koalisyon ortakları Demkrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel başkanı Erhan Arıklı ile birlikte öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a giderek Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alma talebini ilettiklerini, bir karar çıkmaması üzerine 16.00-16.00 30 sıralarında ikinci kez Cumhurbaşkanı Tatar'a giderek hükümetin istifasını götürdüklerini aktardı.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar'ın bir değerlendirme yapacağını ve bunu beklediklerini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, tutumlarında bir "geri adımın" söz konusu olmadığını vurguladı. 

Koalisyon ortakları Ataoğlu ve Arıklı'ya gösterdikleri uyum için teşekkür eden Sucuoğlu, kimseyi partiden uzaklaştırmak istemediklerini ancak bundan sonraki günlerde MYK'nın gerekli görmesi halinde UBP'ye zarar verenlerle ilgili disiplin sürecinin başlatılabileceğini de ifade etti. 

banner360
Son Güncelleme: 20.04.2022 00:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkede huzur ve güven kalmadı sonunda bunu da gördük!!
Ülkede huzur ve güven kalmadı sonunda bunu da gördük!!
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Amcaoğlu: “Güç-Sen ile anlaştık eylem kaldırıldı”
Amcaoğlu: “Güç-Sen ile anlaştık eylem kaldırıldı”
Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar devam ediyor
Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı kayıp ailelerin failleri aleyhine dava açmaktan imtina ediyor
Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı kayıp ailelerin failleri aleyhine dava açmaktan imtina ediyor
Meclis Genel Kurulu’nda çeşitli konular ele alınıyor
Meclis Genel Kurulu’nda çeşitli konular ele alınıyor
Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na ziyaret
Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na ziyaret
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim