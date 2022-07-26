UBP'de yeni genel sekreter yardımcıları belli oldu

Ulusal Birlik Partisi’nde Genel Sekreter Yardımcıları atandı.

Milletvekilliği seçimlerinden sonra oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu ile

bir süredir boş olan Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter

Oğuzhan Hasipoğlu tarafından atandı.

Yardımcılar şu isimlerden oluşuyor;

İsmail Kofalı, Hakan Denizalp, Ali Kandulu, Salahi Serakıncı oldu.

UBP’ de Genel Sekreter Yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde

oluşuyor;

1. Ekonomi ve İlgili Sektörler,

2. Örgütlenme

3. Kadın, Gençlik ve Çocuk Politikaları,

4. İdari ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı