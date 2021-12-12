UBP'de ön sonuçlar açıklandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde elde sayım işlemi tamamlandı, son tablo şekillendi.
Öte yandan, pazartesi günü açıklanması beklenen kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının birleşmesiyle, resmi sonuçlardaki sıralamanın değişmesi bekleniyor.
Siyasi partiler; Lefkoşa 16, Mağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke'den 2 milletvekili adayı çıkarma hakkına sahip.
YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN 21 GÖZLEMCİ İZLEDİ
UBP aday adaylık seçimini Yüksek Seçim Kurulu’ndan 21 gözlemci izledi. Yüksek Seçim Kurulu gözlemcileri, pusulaların sayım işleminde, çarşaf listelerin işlenmesinde ve çarşaf listelerin bilgisayara kayıtlarında bir fiil gözlemlemcilik yaptılar. Divan Başkanı sonuçları açıklamasından, divanın kapanması ardından görevleri sona erdi.
Elden yapılan sayımlar sonucunda oluşan son liste şu şekilde: