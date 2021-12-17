UBP'de neler oluyor?

Hükümetteki Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Lefkoşa 12. sırada kontenjan adayı olan Dr. Şerife Ünverdi parti kararıyla kontenjan adaylığından çıkarıldı. UBP yönetimi 12’nci sıradan kontenjan adayı belirlememe kararı aldı.

Ünverdi’nin kontenjan adaylığından çıkarılmasıyla birlikte Özgür Arıkan listede kalırken, Sevil Yönlüer de aday listesinde kalan isimler arasında yer aldı.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre; UBP’de ilk sıralarda yer alan adayların Dr. Şerife Ünverdi’nin kontejan adayı olmasından duydukları rahatsızlığı parti yönetimine iletmesinin ardından, parti yönetimi Dr. Şerife Ünverdi’yi kontenjan adaylığından çıkardı.

Kontenjan adaylığından çıkarılan Dr. Şerife Ünverdi'nin yerine daha önceden liste dışı kalan Sevil Yönlüer kontenjan adayı oldu..