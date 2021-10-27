UBP'de kurultay heyecanı

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Genel Başkan ve Başbakan Ersan Saner’in adaylıktan çekilmesiyle, gözler yeniden Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy'a çevrildi.

Geçmiş kurultayın ilk iki galibi Sucuoğlu ve Taçoy genel başkanlık için iki favori isim durumuna geldi.

Ersan Saner’in Sucuoğlu ile ilgili açıklaması sonrası, kurultayda Hasan Taçoy lehine bir tavır alabileceği UBP kulislerinde konuşulmaya başlandı.

UBP’nin önde gelen isimleri, Saner’in gerek sahip olduğu kitle gerekse video skandalına kadar elde ettiği çıkışla yakaladığı oyların UBP Kurultayı için belirleyici olacağı yorumları yaptı.

2020 Ekim ayında yapılan kurultayda Faiz Sucuoğlu 2 bin 706, Hasan Taçoy da 2 bin 102 oy almış, 694 oy farkla ilk tur tamamlanmıştı.

Son gelişmeler ışığında, kurultaya sayılı saatler kala kartlar yeniden dağıtılırken, aradaki farkın Ersan Saner’in yönlendirmesiyle kapanabileceği görüşü giderek artmaya başladı.