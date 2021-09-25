banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Asya bebekten güzel haber
Dualarımız seninle Asya bebek
Aşılı kişilerin kapılardan testsiz geçişi Pazartesi başlıyor
Testsiz geçişler başlıyor
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
banner376

UBP'de güclü aday Yeşim Ünsalan Sefer adaylığını acıkladı

25 Eylül 2021 Cumartesi 01:52
UBP'de güclü aday Yeşim Ünsalan Sefer adaylığını acıkladı

UBP'DE GÜCLÜ ADAY YEŞİM ÜNSALAN SEFER ADAYLIĞINI ACIKLADI

Ergün YAHAT

“UBP Gazimağusa’da Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Parti Tabanından gelen istekler doğrultusunda Güçlü Aday “ UBP Gazimağusa Kadın Kolları İlçe Başkanı Yeşim Ünsalan Sefer, görevine yeniden aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

banner341
İşte o paylaşım;

“Yolumuzdan sapmadan, hedeflerimizden şaşmadan, birlik beraberlik içinde bir UBP için biz hazırız.” 2008 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra ailemin mensubu olduğu Ulusal Birlik Partisine aktif üyeliğime Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile başlamıştım. Üç dönem UBP Gazimağusa Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile aktif çalışarak geçirdim. Ekibimizle 2009 genel seçiminde tek başına iktidarın mimarlarından olduk. İki dönemdir Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu dönem yine görevimin devamı için UBP Gazimağusa Kadın Kolları İlçe Başkanlığı için adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. Hiç bir görevden gocunmadan, her yerde her alanda partimin verdiği her görevi yönetim kurulu üyelerim, kadın kolları başkanlarım, kadın örgütü üyelerimizle layıkıyla yerine getirmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimle birlikte aramıza yeni arkadaşlarımızı da katarak bu dönemde yeniden partimiz için çalışmaya gönüllü olduk. Partimizin geleceği için hep birlikte elele, gönül gönüle görevimize devam edeceğiz. Görev süremizde yanımda olan başta yönetim kurulu üyelerime, milletvekillerimize, İlçe başkanlarımıza, örgüt başkanlarımıza, partimizi omuzlarında yücelten siz değerli kadın Kolları örgüt başkanlarıma ve değerli kadın Kolları üyelerime şahsım adına çok teşekkür ederim.

Saygılarımla Yeşim Ünsalan Sefer UBP Gazimağusa Kadın Kolları İlçe Başkanı

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Rum lider Anastasiadis’in BM’deki konuşmasını eleştirdi
Tatar, Rum lider Anastasiadis’in BM’deki konuşmasını eleştirdi
Haspolat'ta hareket halindeyden yanan traktör kullanılamaz hale geldi
Haspolat'ta hareket halindeyden yanan traktör kullanılamaz hale geldi
Saner: Kasım'da Türkiye'den gelen su Güzelyurt Ovası’nda olacak
Saner: Kasım'da Türkiye'den gelen su Güzelyurt Ovası’nda olacak
UBP Türkmenköy örgüt başkanı KKTC'de bir ilk yaşattı
UBP Türkmenköy örgüt başkanı KKTC'de bir ilk yaşattı
CTP, Teknecik Santrali’ne alınan akaryakıtla ilgili Başbakanlık önünde eylem yaptı
CTP, Teknecik Santrali’ne alınan akaryakıtla ilgili Başbakanlık önünde eylem yaptı
Bağımsızlık Yolu, seçim ittifaklarını değerlendirdi
Bağımsızlık Yolu, seçim ittifaklarını değerlendirdi
Kaplumbağaları Koruma Derneği, Alagadi ve Kaplıca’da 20 kilo katran topladığını açıkladı
Kaplumbağaları Koruma Derneği, Alagadi ve Kaplıca’da 20 kilo katran topladığını açıkladı
Okullarda 2 haftada 82 öğrenci ve, 32 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı
Okullarda 2 haftada 82 öğrenci ve, 32 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı
İçişleri Bakanlığı: “Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek”
İçişleri Bakanlığı: “Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek”
Hayvan üreticilerine brucella zararları bugün ödendi
Hayvan üreticilerine brucella zararları bugün ödendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim