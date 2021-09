UBP'de güclü aday Yeşim Ünsalan Sefer adaylığını acıkladı

UBP'DE GÜCLÜ ADAY YEŞİM ÜNSALAN SEFER ADAYLIĞINI ACIKLADI

Ergün YAHAT

“UBP Gazimağusa’da Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Parti Tabanından gelen istekler doğrultusunda Güçlü Aday “ UBP Gazimağusa Kadın Kolları İlçe Başkanı Yeşim Ünsalan Sefer, görevine yeniden aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o paylaşım;

“Yolumuzdan sapmadan, hedeflerimizden şaşmadan, birlik beraberlik içinde bir UBP için biz hazırız.” 2008 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra ailemin mensubu olduğu Ulusal Birlik Partisine aktif üyeliğime Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile başlamıştım. Üç dönem UBP Gazimağusa Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile aktif çalışarak geçirdim. Ekibimizle 2009 genel seçiminde tek başına iktidarın mimarlarından olduk. İki dönemdir Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu dönem yine görevimin devamı için UBP Gazimağusa Kadın Kolları İlçe Başkanlığı için adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. Hiç bir görevden gocunmadan, her yerde her alanda partimin verdiği her görevi yönetim kurulu üyelerim, kadın kolları başkanlarım, kadın örgütü üyelerimizle layıkıyla yerine getirmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimle birlikte aramıza yeni arkadaşlarımızı da katarak bu dönemde yeniden partimiz için çalışmaya gönüllü olduk. Partimizin geleceği için hep birlikte elele, gönül gönüle görevimize devam edeceğiz. Görev süremizde yanımda olan başta yönetim kurulu üyelerime, milletvekillerimize, İlçe başkanlarımıza, örgüt başkanlarımıza, partimizi omuzlarında yücelten siz değerli kadın Kolları örgüt başkanlarıma ve değerli kadın Kolları üyelerime şahsım adına çok teşekkür ederim.

Saygılarımla Yeşim Ünsalan Sefer UBP Gazimağusa Kadın Kolları İlçe Başkanı