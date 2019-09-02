banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98427
ALTIN
285.093
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.0016
EURO
6.3678
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner306

UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, tüzüğün kendisine verdiği yetki uyarınca Genel Sekreter Yardımcılarını belirledi.

UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, tüzüğün kendisine verdiği yetki uyarınca Genel Sekreter Yardımcılarını belirledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni görevlendirmelerin ardından UBP Genel Sekreter Yardımcıları ve görevleri şöyle:

“Selin Candemir; Kadın, Gençlik ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Habil Tülücü: Yerel Yönetimler ve Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Kenan Örgen: Ekonomi ile ilgili Sektörlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

banner317
Cahit Falyalı; İdari ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı”.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yeni görev alacaklara başarılar dilerken daha önce görev yapanlara da partiye hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. 

Saner, UBP'yi halka hizmet yolunda yoğun günler beklediğini kaydetti ve şöyle konuştu:

 "Ülkemiz ve halkımız için başarmak zorundayız. UBP Genel Sekreterliği olarak hükümetimize yardımcı olmak üzere gereken çalışmaları, tabanımızla da bütünleşerek yapacağız. Bundan kimsenin bir endişesi olmasın."


 

Son Güncelleme: 02.09.2019 16:41
Anahtar Kelimeler:
UBP Görevlendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı
Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru
Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim