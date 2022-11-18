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UBP'de deprem !...

Yerel seçimler UBP'yi darmadağın etti. Yerel seçimler öncesi Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Cem Dana, Beyarmudu Belediye Başkan Adayı Bülent Bebek ve İnönü Kadın Kolları Başkanı eski Belediye Başkanı Hasan Basri Beycanlı’nın eşi Çelen Beycanlı’nın istifa etmesiyle birlikte UBP'yi kötü günler bekliyor.

18 Kasım 2022 Cuma 00:02
UBP'de deprem !...

Yerel seçimler UBP'yi darmadağın etti. Yerel seçimler öncesi Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Cem Dana, Beyarmudu Belediye Başkan Adayı Bülent Bebek ve İnönü Kadın Kolları Başkanı eski Belediye Başkanı Hasan Basri Beycanlı’nın eşi Çelen Beycanlı’nın istifa etmesiyle birlikte UBP'yi kötü günler bekliyor.

Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Eylem Dolmacı’nın da Akdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevine, Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt Başkanlığı,

Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt Başkanlığı,

Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine son verilmesi ile birlikte Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta eski Belediye Başkanı Fuat Namsoy , İbrahim Erbildim hakkında da disiplin soruşturması açılmasıyla UBP'nin yerel seçimlerde hezimet yaşaması ve akabinde Erken Genel Seçimlerin yapılması kaçınılmaz son oldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), yerel seçimler öncesinde bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine son verildiğini açıkladı.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, yönetimin, parti teşkilatı içerisinde yerel seçimler öncesinde bazı kararlar aldığı belirtilerek, gerek çift görevde gerekse parti tüzüğüne aykırı harekette bulunan bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine bir kısmı geçici, bir kısmı ise sürekli olmak üzere son verildiği kaydedildi.

-Namsoy, Aktuğ ve Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatıldı

Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt Başkanlığı,

Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt Başkanlığı,

Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine son verildiği ifade edilen açıklamada, UBP üyelerinden Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatıldığı belirtildi.

Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Eylem Dolmacı’nın da Akdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevine son verildiği kaydedilen açıklamada, Cem Dana’nın sunduğu istifa dilekçesinin onaylandığı ifade edildi. Açıklamada, İnönü Kadın Kolları Başkanı Çelen Beycanlı, Bülent Bebek ve Çatalköy Örgüt Başkanı Hüseyin Höyük’ün istifasının da onaylandığı belirtildi.

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