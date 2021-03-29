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UBP, Cumhurbaşkanı Tatar’a yapılan saldırıları kınadı

 Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hakarete varan saldırılar yöneltildiğini öne sürerek, bu saldırıları kınadı.

29 Mart 2021 Pazartesi 18:15
UBP, Cumhurbaşkanı Tatar’a yapılan saldırıları kınadı
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UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “iki devletli çözümü görüşme masasına getirme konusundaki kararlı duruşundan dolayı saldırıldığı” belirtilerek, Tatar’ın arkasında Kıbrıs Türk halkının büyük desteği olduğu ifade edildi.

UBP’nin de Tatar’ın Kıbrıs konusundaki duruşuna destek veremeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Tatar’a saldıranların UBP’yi karşısında bulacağı kaydedildi.

“HALKIN İRADESİ HAZMEDİLMEK DURUMUNDADIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rum tarafının Kıbrıs’ta bizim egemen eşitliğimizi kabule yanaşmayacağı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sıfırlayacak, Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğunu sosyo-ekonomik olarak çökertecek toprak ve mülkiyet tavizleri istediği ortadadır.

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Bu isteklerine ulaşıncaya kadar görüşme sürecini lehlerine kullanmak, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri almasını engellemek çabası içinde olacakları da nettir. Dolayısıyla Kıbrıs Türkü olarak hak etmediğimiz, aleyhimize olan bu gidişatı durdurmak zorundayız.

O nedenle, Türkiye ile tam bir uyum içinde Kıbrıs’ta, egemen eşitliğe dayalı iki Devlet’in iş birliğini esas alan bir çözümü samimiyetle istiyor, savunuyoruz.

Sayın Ersin Tatar, daha altı ay önce yapılan seçimlerde halkımıza bu tutumumuzu net bir şekilde anlatmış ve halkımızın iradesi ile Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu olgu, halkın iradesi hazmedilmek durumundadır.

Kimse, siyasal çıkarları, kişisel beklentileri uğruna, Türkiye’nin Doğru Akdeniz’de önünü kesmeye, Kıbrıs Türk Halkı’nın Ruma yama olmasını sağlamaya çalışan mihrakların hedeflerine çanak tutmamalıdır.

UBP olarak, son zamanlarda artan bir şekilde, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şu veya bu iddialarla hakarete varan saldırılar yöneltilmesinin ardında iki devletli çözümü görüşme masasına getirme konusundaki kararlı duruşunun yattığını iyi biliyoruz.

Ancak şu da akıllardan çıkarılmamalıdır ki Ulusal Birlik Partisi ile halkın büyük çoğunluğu Tatar’ın Kıbrıs konusundaki duruşuna destek veremeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Tatar’a saldıranlar halkı ve UBP’yi karşılarında bulacaklardır.”

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Son Güncelleme: 29.03.2021 18:49
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