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UBP Çayırova Gençlik Kollarından anlamlı etkinlik

26 Eylül 2021 Pazar 15:33
UBP Çayırova Gençlik Kollarından anlamlı etkinlik

UBP ÇAYIROVA GENÇLİK KOLLARINDAN ANLAMLI ETKİNLİK

Ergün YAHAT

UBP Çayırova Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Güryay öncülüğünde gençler köy sahilindeki çöpleri temizlemek için daha güzel temiz bir çevre için başlatmış olduğu etkinlik büyük takdir topladı.

Gençlik kolları başkanı Hüseyin Güryay yaptığı açıklamada Bölgemizi daha temiz hale getirmek için bir etkinlik başlatıyorum ve dostlarım, kardeşlerim olan Tuzluca UBP gençlik kolları başkanı Reşat Mısra Korkmaz ve Bafradan Can Cetil arkadaşımızı da bu etkinliğe katılması için davet ediyorum. Hadi arkadaşlar sıra sizde! Biriz, birliğiz, birlikte daha güçlüyüz!

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