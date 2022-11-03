UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü açıkladı!

Ulusal Birlik Partisi’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin de adayları belli oldu.
1) LEFKOŞA :SADIK GARDİYANOĞLU
2)MAĞUSA: DR.ERDAL ÖZCENK
3)İSKELE: HASAN SADIKOĞLU
4)GÜZELYURT: MAHMUT ÖZÇINAR
5)LEFKE: ADİL ÖZGEY
6)GÖNYELİ-ALAYKÖY :HÜSEYİN AMCAOĞLU
7)MESARYA : KÜRŞAT ÖZER
8)MEHMETÇİK- BÜYÜKKONUK: DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU
9)ERENKÖY-KARPAZ : DR.HAMİT BAKIRCI
10)GEÇİTKALE-SERDARLI : HALİL KASIM
11)BEYARMUDU: İLKER EDİP
12)DİKMEN: NİYAZİ ÖZTÜRK
13)DEĞİRMENLİK: EBRU TÖREHAN
UBP'nin destek vereceği bağımsız adaylar:
1)GİRNE: NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ ADAY)
2)LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL :FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ ADAY)
3)YENİBOĞAZİÇİ: MUSTAFA ZURNACILAR ( BAĞIMSIZ ADAY)
4)TATLISU : HAYRİ ORÇAN ( DP )