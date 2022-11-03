banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü açıkladı!
UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü...
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla...
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Döviz Kurları (03 Kasım 2022)
Döviz Kurları (03 Kasım 2022)
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
banner404

UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü açıkladı!

Ulusal Birlik Partisi’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin de adayları belli oldu.

03 Kasım 2022 Perşembe 09:51
UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü açıkladı!

Ulusal Birlik Partisi’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin de adayları belli oldu.

1) LEFKOŞA :SADIK GARDİYANOĞLU

2)MAĞUSA: DR.ERDAL ÖZCENK

3)İSKELE: HASAN SADIKOĞLU

4)GÜZELYURT: MAHMUT ÖZÇINAR

5)LEFKE: ADİL ÖZGEY

6)GÖNYELİ-ALAYKÖY :HÜSEYİN AMCAOĞLU

7)MESARYA : KÜRŞAT ÖZER

8)MEHMETÇİK- BÜYÜKKONUK: DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU

9)ERENKÖY-KARPAZ : DR.HAMİT BAKIRCI

10)GEÇİTKALE-SERDARLI : HALİL KASIM

11)BEYARMUDU: İLKER EDİP

12)DİKMEN: NİYAZİ ÖZTÜRK

13)DEĞİRMENLİK: EBRU TÖREHAN

UBP'nin destek vereceği bağımsız adaylar:

1)GİRNE: NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ ADAY)

2)LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL :FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ ADAY)

3)YENİBOĞAZİÇİ: MUSTAFA ZURNACILAR ( BAĞIMSIZ ADAY)

4)TATLISU : HAYRİ ORÇAN  ( DP )

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Şingirli UBP ne isterse açıklasın kararı halk verecek
Şingirli UBP ne isterse açıklasın kararı halk verecek
Antalya-Kıbrıs arasında deprem meydana geldi
Antalya-Kıbrıs arasında deprem meydana geldi
UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı
UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı
Gönyeli çemberi yakınlarında kaza! 1 km'lik araç kuyruğu oluştu
Gönyeli çemberi yakınlarında kaza! 1 km'lik araç kuyruğu oluştu
Çavuşoğlu Turunç’u kabul etti
Çavuşoğlu Turunç’u kabul etti
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Pazartesi Gününden İtibaren Yabancıların Çalışma Ön İzin Başvurularını Almayacak
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Pazartesi Gününden İtibaren Yabancıların Çalışma Ön İzin Başvurularını Almayacak
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim