UBP Başkanı Tatar Kjartan Björnsson’u kabul etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’u kabul ederek görüştü.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy da hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı Tatar, AB yetkilisine UBP’nin Avrupa Birliği ve Kıbrıs konusuna bakış açısı ile ilgili bilgi verdi.

Tatar, “Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamları Avrupalı. UBP AB çatısı altında iki ayrı devlete dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inanıyor. Türkiye’nin garantisinin devam etmesi de Kıbrıs Türkleri için vazgeçilemez” dedi.

Tatar, UBP’nin Avrupa Birliği uyum yasalarını Meclis’ten geçirmeye, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi için üzerine düşenleri yapmaya da kararlı olduğunu söyledi.