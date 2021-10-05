UBP, 46’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, 11 Ekim 1975’te siyasi yaşamına başlayan Parti’nin 46’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği etkinliklerin programı paylaşıldı.

Buna göre, yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da Atatürk anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulması ile başlayacak etkinlik programı, 11 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Elysium Park’ta düzenlenecek resepsiyon ile sona erecek.

ANIT VE KABİR ZİYARETLERİ

UBP’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı'na ve 10.15’te Şehitler Anıtı’na çelenk konularak saygı duruşunda bulunulacak.

Ardından, saat 10.30’da Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ve 10.45’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabri ziyaret edilecek, çelenk konulacak ve saygı duruşunda bulunulacak.

11.00 ile 11.30 saatleri arasında ise Lefkoşa Mezarlığı'ndaki, eski UBP Genel Başkanları Nejat Konuk, Osman Örek, İrsen Küçük ile eski Genel Başkan Vekili Salih Miroğlu’nun kabirleri ziyaret edilecek ve çelenk konulacak.

Ayrıca, yarın saat 10.00’da Girne İlçe Başkanlığı’ndan bir heyet de Girne Mezarlığı'ndaki eski Genel Başkan Mustafa Çağatay’ın kabrini ziyaret ederek ve çelenk koyacak.

7 EKİM PERŞEMBE

7 Ekim Perşembe günü ise Genel Başkan ve Başbakan Ersan Saner beraberinde heyet ile saat 10.30’da üçüncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nu ve saat 11.30’da ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

11 EKİM

11 Ekim Pazartesi saat 10.00’da Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa Concorde Otel’de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyerek hükümet çalışmalarını anlatacak, vizyon ve hedeflerini ortaya koyacak.

Aynı gece saat 19.00’da ise Lefkoşa Elysium Park’ta protokol, üyeler ve halkın katılacağı bir resepsiyon düzenlenecek.