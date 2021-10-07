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UBP 46 yaşında

Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla başlattığı ziyaretler kapsamında, 3. Cumhurbaşkanı UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

07 Ekim 2021 Perşembe 12:15
UBP 46 yaşında

Ziyaret sırasında Ersan Saner’e UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.
Saner, ziyarette yaptığı konuşmada 11 Ekim 1975 yılında kurulan partinin bu yıl 46. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını kaydetti ve bu kapsamdaki ilk ziyaretlerini Eroğlu’na gerçekleştirdiklerini söyledi.
“UBP sizin de bize öğrettiğiniz üzere KKTC’nin teminatı olan ve KKTC’yi daha ileriye taşımak için bütün gücünü ortaya koyan bir parti” diye konuşan Saner, geçmişe bakıldığında yoğun icraatların hep UBP’nin iktidar olduğu dönemlerde geçekleştirildiğinin görüldüğünü ve bu icraatların gerçekleştirilmesinde en önemli aktörün 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu olduğunu dile getirdi.
Bugünlere kolay gelinmediğini söyleyen Saner, 2009’da milletvekili seçildiğini, Eroğlu’nun tecrübelerinden çok faydalandığını ve Eroğlu’nun kendilerine aktardığı bilgi ve tecrübeyi kendisinin de gelecek nesillere aktarabilmeyi ümit ettiğini belirtti.
Tecrübe ve vefanın önemli olduğunu kaydeden Saner, bu ziyaretin de bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.


EROĞLU: “UBP KKTC’Yİ KURAN  VE YAŞATILMASININ TEMİNATI OLAN PARTİ”
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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Eroğlu, son zamanlardaki gelişmeleri, çatışmaları, dil kavgalarını, bazı yorum ve söylemleri gördükçe UBP’nin KKTC’yi kuran parti olarak KKTC’nin teminatı olduğunu ve KKTC’nin yaşatılmasını da üstlendiğinin fark edildiğini kaydetti.
“Yürütülmesi zor bir koalisyon kurdunuz, zorluklar da olacak. Seçim tarihine kadar daha fazla sorun olmadan inşallah hükümeti götürürsünüz” diye konuşan Eroğlu, KKTC halkının vefalı olduğunu, kimin devlete sahip çıktığını da görüp ona göre davranacağını belirtti.
1975’te kurulan UBP’nin o günden bugüne içinde olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Eroğlu, hizmet verirken hep yanında UBP’lileri gördüğünü ve kavga değil anlayışla birlikte yürüdüklerini söyledi.
Kurultayda kişisel değil, partinin geleceğini düşünerek hareket edilmesinin önemini vurgulayan Eroğlu, “Kazasız belasız geçirmek önemli, sizin bu konudaki hassasiyetinizi görüyorum”  dedi.
Hiçbir kurultayda kendisinin de  yüzde yüz oy almadığını, ama kendisine oy vermedi diye kimseye gücenmediğini anlatan Eroğlu, tüm adayların buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kendisini ziyaret eden, mesaj atan,  arayan herkese de yürekten teşekkür ederek, “Çok şükür ayaktayım” dedi.
 


 

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Son Güncelleme: 07.10.2021 12:24
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