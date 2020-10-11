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UBP 45 yaşında

Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

11 Ekim 2020 Pazar 10:44
UBP 45 yaşında
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, partisinin 45’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda halka hizmet etme heyecanlarının devam ettiğini, tarihi görevlerinin bilincinde olduklarını söyledi.

Tatar, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile kavuştuğumuz güvenliğimize, egemenliğimize sahip çıkmak için kurulan, pek çok kez halkımızın takdiri ile iktidara gelerek ülkemize kalıcı hizmetler veren, eserler kazandıran, en önemlisi Devletimizin kuruluşunu sağlayan başlıca siyasi oluşum olan Ulusal Birlik Partisi bugün 45 yaşında” ifadelerini kullandı.

UBP’nin sıradan, gelip geçici bir parti değil, bir fikrin, bir düşüncenin, bir misyonun partisi olduğunu kaydeden Tatar, mesajında şunları ifade etti:

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“HEDEFİMİZ HALKIN REFAH SEVİYESİ İLE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK”

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın demokrasimize sıkı sıkıya bağlı siyasi uzantısıdır ve hedefi  Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, egemenliğinin sonsuza dek korunmasıdır. Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesi ile yaşam kalitesini yükseltmektir.

Hedefimiz, Devletimizi yaşatmak, yüceltmek, Uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak ve eğer doğru yola gelirlerse Rum komşularımızla iki devlet esasına uygun olarak bir antlaşma yapmaktır.

Biz gücümüzü Hak’tan ve halkımızdan alırız.

Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyecek ve mutlaka başaracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle partimize nice nice 45 yıllar diler, UBP’yi bugünlere taşıyan halkımıza, UBP’ye şu veya bu noktada hizmet veren ve aramızda olan herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunar, aramızda olmayanları minnet, ve rahmetle anarım.

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Son Güncelleme: 11.10.2020 14:16
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