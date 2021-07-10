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UBP 24 Ekim’de Kurultaya gitme kararı aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, UBP Kurultayı’nın 24 Ekim’de yapılmasına karar verdi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:15
UBP 24 Ekim’de Kurultaya gitme kararı aldı

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin seçim takvimini belirlediğini söyleyerek, UBP Kurultayı’nın 24 Ekim’de yapılması yönünde karar üretildiğini kaydetti.

Parti yönetim organları olan örgüt ve ilçe başkanları seçimlerinin eylül ayı başında yapılmasının planlandığını dile getiren Hasipoğlu, bu seçimlerin tamamlanmasının ardından da 24 Ekim’de  UBP  Genel Başkanı seçimi için kurultayın toplanacağını kaydetti.

“ARTIK SEÇİM SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR….”

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“UBP olarak kendi seçim takvimimizi belirledik. Artık seçim süreci başlamıştır. Kurultay ve erken seçim hazırlıklarına başladık.” ifadelerini kullanan Hasipoğlu,  kendileri için önemli olanın ülkeyi pandemi döneminde hükümetsiz bırakmamak olduğunu, bu nedenden dolayı da ateşten gömlek giyerek hiçbir zaman halka hizmet etmekten kaçmadıklarını vurguladı.

Hasipoğlu,  dünkü  Parti Meclisi toplantısında UBP Tüzüğü ile Seçim ve Halk Oylaması Yasasında parti olarak önerilecek değişikliler için komite kurma ve yürütme konusunda kendisinin yetkilendirildiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 10.07.2021 12:35
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