banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vadili’de trafik kazası!
Vadili’de trafik kazası!
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Demokrat Parti'de deprem !
Demokrat Parti'de deprem !
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
banner376
Flaş Haber
Vadili’de trafik kazası!
Kapat

UBP 22. Olağan Kurultayı yarın ve Pazar günü yapılıyor

29 Ekim 2021 Cuma 15:10
UBP 22. Olağan Kurultayı yarın ve Pazar günü yapılıyor

KURULTAYDA BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY YARIŞACAK

16 BİN 484 ÜYE OY KULLANMA HAKKINA SAHİP

OY VERME İŞLEMİ YARIN 13.00-21.00, PAZAR 09.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

KIBRIS KONUSU İLE İLGİLİ BİR KURULTAY KARARI ONAYA SUNULACAK

KURULTAYA AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ BİNALİ YILDIRIM DA KATILACAK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, yarın ve pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay, yarın saat 09.00’da başlayacak ve Pazar günü oy sayımının ardından tamamlanacak.

Oy verme işlemi yarın 13.00-21.00, Pazar günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

UBP üyesi 16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

banner341
TAÇOY, SUCUOĞLU VE TÖRE BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

UBP Tüzüğü’ne göre bir ay önce tamamlanan adaylık başvuru süresinde genel başkanlık için Ersan Saner, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre başvuru yapmıştı. Ancak Saner’in adaylıktan çekilmesiyle başkanlık için 3 aday yarışacak.

Kurultaya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katılacak. KKTC’ye gelecek Yıldırım’ı, Ercan Havaalanı’nda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşılayacak.

KURULTAY PROGRAMI…

Nisap yoklamasının genel sekreter tarafından yapılması ile başlayacak kurultay, başkanlık divanının oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in konuşması, mesajların okunması, konukların konuşması ile sürecek kurultay açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlanacak ve seçimlere geçilecek.

Kurultayda, genel başkanlık seçimi, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kurultayda, oylamanın Cumartesi günü 13.00-21.00, Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında olmasının öngörüldüğünü bildirmişti.

Hasipoğlu, genel başkanlık oylarının açık oy isim okuma yöntemiyle duyurulacağını belirtmişti.

Hasipoğlu, Kıbrıs konusu ile ilgili bir kurultay kararının onaya sunulacağını da açıklamıştı.

banner360
Son Güncelleme: 29.10.2021 15:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
GAÜ Kurucu Rektörü’nden 29 Ekim mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü’nden 29 Ekim mesajı
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
Sezen’den Kızılay Haftası mesajı
Sezen’den Kızılay Haftası mesajı
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”
Daü Mimarlık Bölümü Webinar düzenledi
Daü Mimarlık Bölümü Webinar düzenledi
Yağış miktarları
Yağış miktarları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim