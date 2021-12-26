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UBP, 2022 Seçim Manifesto Çalıştayı düzenledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP), “Tek Başına İktidar Yolunda Seçim 2022 Manifesto Çalışıtayı” adıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, adaylara manifestonun detayları başlıklar halinde anlatılırken, uzmanların görüşleri paylaşıldı.

26 Aralık 2021 Pazar 10:00
UBP, 2022 Seçim Manifesto Çalıştayı düzenledi

UBP’den yapılan açıklamada, 23 Ocak’ta yapılacak genel seçimlerde UBP’ye tek başına iktidar yolunu açacak seçim manifestosunun, Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekili adayları, ilçe başkanları, parti meclisi üyeleri ve çeşitli başlıklarda uzmanların hazır bulunduğu geniş katılımlı çalıştay ile masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, içinden geçilen süreç dikkate alınarak, ekonomi ve mali konulara ağırlık verildiği belirtilen manifestonun tüm detaylarının, görüşler alındıktan sonra, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı da belirtildi.  

Açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının basına açık olan bölümünde, katılımcılara hitap etti.

Başbakan Sucuoğlu, siyasi istikrar ve özellikle ekonomik istikrar için KKTC'nin artık tek partili bir hükümete ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu da ancak UBP'nin tek başına iktidar olmasıyla mümkündür” dedi.

Ziyaret edilen tüm bölgelerde halkın büyük ilgisiyle ile karşılaştıklarını kaydeden Sucuoğlu, “İktidar bizim işimiz, iktidar UBP’nin işidir” dedi.

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"MAAŞLAR DA 13. MAAŞLAR DA ÖDENECEK”

Başbakan Sucuoğlu, dövizin düşmeye başlaması ile marketlerdeki fiyatların da bir an önce aşağıya çekilmesi gerektiği uyarısını yineleyerek, bazı firmaların fiyatlarını aşağıya çektiğini belirtti ve bunun diğer firmalara da örnek olması gerektiğini vurguladı.

Muhalefet partilerinin çok şeyler beklediğini ama bu beklentilerin rüyalarında bile gerçekleşmeyeceğini söyleyen Sucuoğlu, “Muhalefet maaşların ödenememesini, 13. maaşların ödenememesini bekliyor ama, hem maaşlar hem de 13. maaşlar ödeniyor. Sayın Maliye Bakanımız da işte burada…” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet bozar, biz düzeltiriz. Muhalefet batırır biz ayağa kaldırırız” diyen Sucuoğlu, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk Halkının ekonomik kalkınmasının UBP için en önemli konu olduğunu vurgularken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin yanında olmasının, kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

“Anavatan Türkiye ile KKTC iki ayrı devlet ama tek millettir” diyen Başbakan, Türkiye ile tam bir uyum içinde olduklarını ve bunun devam edeceğini belirtti.

Sucuoğlu, bu ülkenin ve halkın UBP’ye ihtiyacı olduğunu belirterek, UBP’nin açık ara birinci parti olduğunu ve hedefinin tek başına iktidara gelmek olduğunu söyledi.

UBP’den başka partiye çok sayıda kişinin geçtiği yönünde haberler çıktığını, ancak bunların gerçeği yansıtmadığını da kaydeden Sucuoğlu, “Bize olan katılımlar gerçek katılımlardır. Aklın yolu zaten UBP’ye katılmaktır, UBP ile iktidara, tek başına iktidara yürümektir” dedi.

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Son Güncelleme: 26.12.2021 11:51
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