U-18 şampiyonları belirlendi

Hentbol U18 Liglerinde play-off maçları sonunda erkeklerde Özgür Adımlar, kızlarda Şahlan şampiyon oldu

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 yaş altı ligleri sona erdi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda gerçekleştirilen U18 Lig maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan play-off yarı final ve final maçlarının ardından tamamlandı.

Hentbol U18 erkekler liginde şampiyon Özgür Adımlar takımı olurken, U18 kızlar liginde ise şampiyonluk Şahlan kızlarının oldu.

Üçüncüler belli oldu

Hentbol U18 Ligi’nde sezonun son günü erkekler üçüncülük maçı ile başladı. Erkekler üçüncülük mücadelesinde NKL/MGA ile MGA takımları karşı karşıya geldi ve maçı MGA 34-10 kazanarak ligi üçüncü bitirdi. Ardından ise kızlar üçüncülük maçı oynandı. Ozanköy ile UKÜ kızları arasında oynanan üçüncülük mücadelesini 31-12 kazanan UKÜ oldu ve lig üçüncülüğünün sahibi oldu.

Özgür Adımlar ve Şahlan’dan mutlu son

Hentbol U18 Ligi’nde ilk şampiyon erkeklerde belli oldu. Erkekler final maçında Özgür Adımlar ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi ve maçı 41-29 kazanan Özgür Adımlar takımı U18 Ligi Erkekler şampiyonu oldu. Kızlar finalinde ise DİGEM ile Şahlan takımları karşılaştı. Son anlara kadar çekişmeye sahne olan kızlar finalinde skor üstünlüğünü elinde bulundurmayı başaran Şahlan kızları son dakikalarda farkı açtı ve finali 23-17 kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ödül töreni

Hentbol U18 Ligi final maçları sonrası takımlara ödülleri takdim edildi. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri nezaretinde takımlara ödüllerini spordan sorumlu Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müdürü ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı yapacağı duyurulan Mete Topçu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından takdim edildi.