Tuzla Şehitleri Anıldı

Tuzla, 23 Temmuz 19 (.): Larnaka’ya bağlı Tuzla’da 1956-1974 yılları arasında şehit olan 21 Tuzlalı, düzenlene törenle anıldı.

Tuzla Şehitliği’nde yer alan törende, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkez Komutanı Topçu Albay Erdem Atasoy, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti temsilcileri, dernek, vakıf, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından şehitliğe çelenk konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.

Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada, Tuzla gibi küçük bir yerleşim yerinde 21 can verildiğini belirterek, “Bu şehitler olmasaydı, bu topraklar vatan olmazdı, direniş devam edemezdi” dedi.

Töre, “Bu toprakları, ne ABD, ne Fransa, ne İngiltere ne de Yunanistan bize bahşetmiştir. Hatta hakkımız olan her şeyi elimizden almak için Rum’un sırtını sıvazlamışlardır bu ülkeler” diye konuştu.

1974 Barış Harekatı ile “gereğinin yapıldığını” ifade edem Töre, Kıbrıs üzerindeki oyunların devam ettiğini vurguladı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zolru Töre, “garantörlük kalksın, Türk askeri adadan gitsin” gibi söylem ve taleplerle Kıbrıs’ı Helenleştirme faaliyetinin Rum tarafında devam ettiğini söyledi.

Töre, Rum tarafının şimdi denizleri işgal etmeye çalıştığını vurgulayarak, “TC ve KKTC’nin kararlılığı sayesinde denizlerde Rum-Yuna işgali gerçekleşmeyecek, KKTC ve TC’nin hakları burada da korunacaktır” dedi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, Barış Harekatı’nın, birlik ve milli kimliğin korunmasının en büyük sonucu olduğunu ve adaya fiilen barış getirdiğini ifade etti.

Arter, bu uğurda canları pahasına mücadele eden şehitlerin ve gazilerin her zaman minnetle anılacağını ifade etti.

Arter, çözüm görüşmelerinin Rum tarafının adanın tek hakimi olma arzusu nedeniyle sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Şehitlerin gönderde dalgalan bayrak ve bir vatan bıraktıklarını söyleyen Arter, milli mücadeleyi gelecek nesillere aktarmanın şehitlere karşı bir borç olduğunu belirtti.

Arter, şehitlere, “KKTC’yi yaşatmak onurumuzdur, rahat uyuyunuz” diye seslendi.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar