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Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği İsmail Arter’i ziyaret etti

Şht. Özdemir Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Özgül Kayra, Okul Aile Birliği Başkanı Serap Uzun Yücedağ, yönetim kurulu üyesi Esra Fındık ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği Başkanı Resmiye İlktuğ İblikçi Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği İsmail Arter’i ziyaret etti

Şht. Özdemir Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Özgül Kayra, Okul Aile Birliği Başkanı Serap Uzun Yücedağ, yönetim kurulu üyesi Esra Fındık ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği Başkanı Resmiye İlktuğ İblikçi Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

09 Ocak 2020 Perşembe 19:44
Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği İsmail Arter’i ziyaret etti

Şht. Özdemir Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Özgül Kayra ve Okul Aile Birliği Başkanı Serap Uzun Yücedağ, Belediye ve Eğitim Bakanlığı ile istişare edilerek imkanlar ölçüsünde okulun eksikliklerine katkıda bulunulmasını talep etti.

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Yardımsever Kadınlar Derneği Başkanı Resmiye İlktuğ İblikçi ise Gazimağusa Belediyesi ile birlikte güzel şeylerin yapılabileceğini dile getirerek birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Şht. Özdemir Anaokulu idaresine ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği Başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için Eğitim Bakanlığının’da işbirliğiyle gereken desteği verebileceklerini, gerekli tüm eksikliklerin giderilebileceğini ifade etti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Tuzla Şht. Özdemir AnaokuluTuzla Yardımsever Kadınlar DerneğiİSMAİL ARTER
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