Tuzla Şehitleri yarın anılacak

BENAN: “ŞEHİTLERİN EMANETİ OLAN KKTC’NİN SONSUZA DEK YAŞATILMASI ONURUMUZDUR”

Tuzla Şehitleri yarın Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 09.00’da çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak.

BENAN

Öte yandan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Tuzla şehitleri için yayımladığı mesajda, “Şehitlerimizin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak onurumuzdur” dedi.

Benan, Kıbrıslı Türklerin istiklalini şehitlere borçlu olduğunu vurgulayarak, mesajında “Yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklarda tutuna bilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerine de yer verdi.

