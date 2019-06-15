Tuzla panayırı başladı

4. Geleneksel Tuzla Panayırı dün akşam açıldı. Panayır kapsamında bugün ve yarın birçok renkli etkinlik gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi ile Tuzla Muhtarlığı iş birliğinde köy meydanında düzenlenen panayır çerçevesinde çeşitli yiyecek içecek ve hediyelik eşya stantları kuruldu, canlı performans eşliğinde müzikli gösteriler planlandı.

Tuzla Panayırı’nın açılış gecesi, Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekibinin gösterisiyle başladı, ardından Grup Oldies sahne aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, açılışta yaptığı konuşmada, bölge insanının kültürlerinin kaynaşmasına imkan sağlamak amacıyla her bölgede festivaller düzenlemeye özen gösterdiklerini belirtti, festivallere ilginin arttığını kaydetti.

Tuzla Muhtarı İbrahim Umay da Gazimağusa Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Panayırda bu gece Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekibi ve Grup Otantik, yarın gece ise yine Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekibi ve Grup Mesarya sahne alacak.