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Tuzla'da evinde ölü bulunan Sakızcıoğlu'nun bedeninde darp izi yok

Tuzla'da evinde ölü bulunan Sakızcıoğlu'nun bedeninde darp izi yok

18 Şubat 2020 Salı 19:31
Tuzla'da evinde ölü bulunan Sakızcıoğlu'nun bedeninde darp izi yok
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KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YARIN OTOPSİ YAPILACAK

Tuzla'daki evinde bugün akşam saatlerinde ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızcıoğlu'nun bedeninde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebiz izine rastlanmadığı açıklandı.

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Sakızcıoğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın otopsi yapılacak.

Polis Basın Subaylığı, Tuzla'daki ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili yeni açıklamasında, doktor tarafından Nevin Sakızcıoğlu'nun bedeninde yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadığını, kesin ölüm sebebinin yarın yapılacak otopsiyle belirleneceğini ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 23:05
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