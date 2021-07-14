Tütün ve tütün ürünlerine zam

Tütün ve tütün ürünlerine, 1 TL ile 1 buçuk TL arasında zam geldi.

Yapılan yeni fiyatlandırmaya göre; Marlboro ve Parliament paket sigaralar 19 TL’ye yükselirken; Davidoff 19.50 TL, Muratti 18 TL ve L&M ise 17,5 TL’ye yükseldi.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre diğer ithal sigaralara da 1 TL ile 1 buçuk TL civarında zam geldi.

Öte yandan paket tütün fiyatlarına da zam geldiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre 50 gram sarma ithal tütünlere 1 TL, 25 gram sarma ithal tütünlere ise 50 kuruşluk zam geldi.

Söz konusu zamlarla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmaması dikkat çekti.