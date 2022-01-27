Tütün Endüstrisi’nde 2022 yılı için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı’nın yazılı açıklamasına göre toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücret ve sosyal menfaatleri günün koşullarına uygun olarak, yıllık hayat pahalılığı da dikkate alınarak artırıldı. Açıklamaya göre toplu iş sözleşmesiyle ayrıca çalışanların daha sağlıklı, huzurlu ve daha güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak adına bir takım yeni düzenlemeler yapıldı.

Bıçaklı konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Yıllardır bu iş yerimizde çalışanlarla işveren temsilcileri arasındaki huzur ve güvenden dolayı işyerinin daha rantabl çalışması nedeniyle tütün fabrikasına günün koşullarına uygun olarak yeni yatırımlar yapılmış üretimin artırılması konusunda gerek işveren vekilleri gerekse çalışanların göstermiş olduğu performanstan dolayı tütün fabrikası her geçen gün bir adım daha büyümüş ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır.



Bu gibi işyerlerine gerek Devletin gerekse toplum olarak hepimizin sahip çıkması gerekmektedir”

