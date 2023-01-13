Tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Ciddi darp, İnsan Kaçırma, Alıkoyma, Kasti hasar
suçlarından tutuklanan zanlı Muzaffer Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Çarık, olguları aktardı.
Polis, zanlı Muzaffer Kaya’nın Ciddi darp, İnsan Kaçırma, Alıkoyma, Kasti
hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 7 Ocak 2023
tarihinde 5 aydır kız arkadaşı olan I.Ç’yi misafirlikte bulundukları bir evde
tartıştıkları esnada yanağından ısırarak, darp ettiğini anlattı. Polis, zanlı ile
müştekinin Minareliköy’deki ikametgahına gittikten sonra kadını kollarından
sürükleyerek yatak odasına götürüp, odanın kapısını kilitlediğini ve müştekiyi
ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, müştekinin odanın penceresinden
kaçtığını ancak zanlının peşinden gelip, araç içinde müştekiyi darp ettiğini
söyledi. Polis, müştekinin 10 Ocak 2023 tarihinde önce polise şikayetçi
olduğunu ancak aynı gün şikayetini geri çektiğini, sonrasında ise 11.01.2023
tarihinde ise ek ifade verip, travma yaşadığını beyan edip, zanlıdan şikayetçi
olduğunu anlattı. Polis, zanlının da müştekinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle
şikayetçi olduğunu aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın
tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için
mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının
davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1
gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC
vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi
imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
(Kamalı Haber) - Ciddi darp, İnsan Kaçırma, Alıkoyma, Kasti hasar