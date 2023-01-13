Tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Ciddi darp, İnsan Kaçırma, Alıkoyma, Kasti hasar

suçlarından tutuklanan zanlı Muzaffer Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Çarık, olguları aktardı.

Polis, zanlı Muzaffer Kaya’nın Ciddi darp, İnsan Kaçırma, Alıkoyma, Kasti

hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 7 Ocak 2023

tarihinde 5 aydır kız arkadaşı olan I.Ç’yi misafirlikte bulundukları bir evde

tartıştıkları esnada yanağından ısırarak, darp ettiğini anlattı. Polis, zanlı ile

müştekinin Minareliköy’deki ikametgahına gittikten sonra kadını kollarından

sürükleyerek yatak odasına götürüp, odanın kapısını kilitlediğini ve müştekiyi

ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, müştekinin odanın penceresinden

kaçtığını ancak zanlının peşinden gelip, araç içinde müştekiyi darp ettiğini

söyledi. Polis, müştekinin 10 Ocak 2023 tarihinde önce polise şikayetçi

olduğunu ancak aynı gün şikayetini geri çektiğini, sonrasında ise 11.01.2023

tarihinde ise ek ifade verip, travma yaşadığını beyan edip, zanlıdan şikayetçi

olduğunu anlattı. Polis, zanlının da müştekinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle

şikayetçi olduğunu aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın

tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için

mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının

davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1

gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC

vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi

imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.