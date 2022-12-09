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Tutuksuz yargılanacak
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Tutuksuz yargılanacak

09 Aralık 2022 Cuma 15:29
Tutuksuz yargılanacak

Ülkeye yüklü miktarda kayıt dışı para ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Hasan Lütfi Çetin teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 07 Aralık 2022 tarihinde, saat 14.30 raddelerinde Ercan Havalimanında  zanlı Hasan Lütfi Çetin’in yasa gereği  yolcu beraberinde taşıyacağı meblağdan yüksek olan 271,700 EURO, 22,000 USD ve 10,200 TL parayı KKTC’ ye giriş yaptığı esnada Gümrüğe beyan etmemek ve  Tasarrufundaki  Paraların kaynağı ile ilgili makul izahat veremeyerek Para Kambiyo Yasası ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçuyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 250 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

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