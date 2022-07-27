Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat Sanayi'de Özmerhan Trading Ltd. 'de pazarlamacı olarak çalışmakta olan zanlı Erdinç Kazancıgil tahsil etmiş olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Karasalih olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Erdinç Kazancıgil’in "Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 25 Nisan 2022 – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Mağusa'da sakin Erdinç Kazancıgil, Haspolat Sanayi'de Özmerhan Trading Ltd. 'de pazarlamacı olarak çalışmakta olduğu iş yerine ait alkollü içki ve gıda ürünlerinin tahsilatını yaparken müşteriye tahsil ettiği miktarı yazdıktan sonra iş yeri nüshasına farklı bir rakam yazıp evrağı sahteleyip, bu sahtelenmiş olduğu evrağı iş yerine verip tedavüle sürerek 5 bin 483 TL'yi sirkat ettiğini belirtti.Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.