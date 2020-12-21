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Tutuksuz yargılanacak

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:14
Tutuksuz yargılanacak
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İnşaattan demir çalan şahıs yargılanıncaya kadar teminata bağlandı

15.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Ç.A isimli şahsa ait inşaattan inşaat ve iskele demiri sirkat edip FZ 713 plakalı aracına yükleyen Ahmet Topaloğluları, mal sahibinin kendisini görmesi üzerine aracını orada bırakıp kaçtıktan sonra 16.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 17.12.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün, 18.12.20 tarihinde ise 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 21.12.20 tarihinde sirkat ve kanunsuz mal tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, şahadet vermek maksadıyla PM Mehmet Keleş’ i tanık kürsüsüne çağırdı. PM Keleş, yemin altında verdiği şahadette, 15.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Ç.A isimli şahsa ait inşaatın ön tarafında bulunan toplam değerleri 432 TL değerinde 2 metre uzunluğunda ve bir buçuk inç çapında 13 adet kalıp borusu ile 82 adet 12’lik inşaat demirini sirkat ettikten sonra FZ 713 plakalı aracının arkasına yüklediğini, bu esnada mal sahibi tarafından fark edilmesi üzerine aracını orada bırakıp kaçtığını söyledi.

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Şikâyet üzerine aynı akşam olay mahallinin ziyaret edildiği, aracın olay mahallinde tespit edilerek kontrol edildiği, araç içerisinde bulunan bir kısım demirlerin müşteki tarafından şahsına ait olduğunun belirlendiğini belirten MP Keleş, araç içerisinde bulunan ve mal sahibi belirlenemeyen 988 TL değerindeki 26 adet iskele demirinin ise emare olarak alındığını söyledi.

16.12.20 tarihinde tespit edilen zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve 17.12.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesine çıkarılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten Keleş, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.  

Zanlının 18.12.20 tarihinde bir başka meselenin soruşturulması maksadıyla aleyhinde 3 gün daha tutukluluk emri temin edildiğine dikkat çeken PM Keleş, bugün itibarıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve davaya cevaben zanlının “kabul ederim” diye cevap verdiğini söyledi.

Zanlının 2014 ve 2020 yılı içerisinde benzeri suçlardan teminata bağlandığına değinen PM Keleş, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarda hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması sonucu serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
GüvercinlikAhmet Topaloğluları
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