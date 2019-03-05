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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

05 Mart 2019 Salı 16:31
Tutuksuz yargılanacak

Hezer teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye iki gün önce öğrenci diye gelen ve 133 promil alkolle ehliyetsiz direksiyon başına geçen 21 yaşındaki Azat Hezer, bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nuri Hundal, 2 Mart’ta saat 22.40’da Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nin üzerinde yönetimindeki ER 781 plakalı salon araç ile yüzde 133 miligram alkol tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden zanlı Azat Hezer’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Quota Bar’ın önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, yolun sağına geçip Mete Köroğlu’nun yönetimindeki MK 101 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmi ile çarptığını anımsattı.

Polis memuru Nuri Hundal, zanlının çarpışmanın etkisiyle yol içerisinde ilerleyip, ER 781 plakalı araç yolun sol kısmında önü batı istikametine bakar şekilde yol kenarında park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Ülkü Biranlı’nın sorumluluğundaki GZ 026 plakalı aracın sol ön kısmına aracının ön kısmi ile çarpıp durduğunu söyledi. Kaza sonucu herhangi bir yaralananın olmadığına vurgu yapan Hundal, tahmini olarak bir araçta 15 bin TL, diğerinde ise 7 bin TL hasar oluştuğuna dikkat çekti. Hundal, zanlının KKTC sürüş ehliyetinin olmadığını ve alkollü araç kullandığına belirterek, soruşturmanın tamamlandığını dile getirdi. Hundal, zanlının TC ehliyetli olduğunu ve araçlarda oluşan hasarları ödeyecek durumunun olmadığını dikkat çekerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını ve TC sürüş ehliyetine el konulmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Azat Hezer, “Ben burada öğrenciyim. Babam kanser hastası ve biz beş kardeşiz, maddi durumumuz yok, O gece barın önünde biri bana tokat attığı için dengemi kaybettim ve panikleyerek kaçmak zorunda kaldım. Ehliyetime el konulmasında sakınca yoktur. Zaten bir daha burada araba kullanmayacağım. Çok pişmanım ve mahkemeden özür diliyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, haftada bir kez en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına, 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında ileride yargılanıncaya değin serbest kalmasına emir verdi. İnan, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin TC süsüş ehliyetine el konulmasına ve teminat şartlarını yerine getirememesi durumunda ise bir ayı geçmemek hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Azat HezerAlkolle
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