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Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

15 Nisan 2022 Cuma 15:06
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu
vermek isterken yakalanan Fuat Demirtaş’ın aleyhindeki dava kararı açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife
Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında
sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı. Şerife Kâtip, sanığın
işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun

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altını çizdi. Kâtip, sanığın bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı
oluşunu, hücrede bekleyen tutuklulara 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid
vermeye teşebbüs etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip,
kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza
uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 yıl
hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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