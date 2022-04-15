Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

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Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu

vermek isterken yakalanan Fuat Demirtaş’ın aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife

Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında

sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı. Şerife Kâtip, sanığın

işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun



oluşunu, hücrede bekleyen tutuklulara 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid

vermeye teşebbüs etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip,

kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza

uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 yıl

hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.