Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu
vermek isterken yakalanan Fuat Demirtaş’ın aleyhindeki dava kararı açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife
Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında
sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı. Şerife Kâtip, sanığın
işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun
oluşunu, hücrede bekleyen tutuklulara 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid
vermeye teşebbüs etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip,
kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza
uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 yıl
hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.