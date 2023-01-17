Tutuklu şahsa uyuşturucu getirdiler!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün, Lefkoşa’da, Merkezi Cezaevinden mahkeme huzuruna çıkarılmak üzere getirilen hükümsüz tutuklu İ.Y.(E-27)’ye verilmek üzere, M.D.(E-25) tarafından polise teslim edilen yiyecek ve içeceklerin olduğu poşette polis tarafından yapılan kontrolde; meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde içerikli olduğuna inanılan 99 adet hap bulunarak emare alınmıştır.

Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.T.(K-42) ve F.T.(E-47) , tutuklanmış olup, F.T’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerikli olduğuna inanılan 18 adet hap daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.