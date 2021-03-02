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Tutder yardım paketleri dağıtılmaya başlandı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), ihtiyaçlı kesimlere üyelerinin katkılarıyla toplanan gıda ve temizlik ürünleri dağıtıyor.

02 Mart 2021 Salı 14:45
Tutder yardım paketleri dağıtılmaya başlandı
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TUTDER’den yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından oluşturulan Sosyal Yardım Dayanışma Platformu’nun “Bir Yanından Biz Tuttuk Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla yaptığı çağrılara olumlu yanıt veren kuruluşlar arasında yer alan Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri ve ZAYDER,   gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan paketleri bugün ihtiyaçlı kesimlere ulaştırmaya başladı.
TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, ekonomik krizi en derinden yaşayan ailelere bu proje ile ulaşarak, yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, İyilik Gönüllülerine ve ZAYDER’e paketleri hedefe ulaştırmada kendilerine yardımcı olmaları nedeniyle teşekkür etti.  

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TUTDER üyelerinden Engin Yeşilada ise ihtiyaçlı kesimlere yardım amacıyla başlattıkları toplumsal hareketi daha geniş tabanlı ekonomik ve sosyal aktivitelerle desteklemeyi amaçladıklarına vurgu yaptı. Yeşilada “ Bireysel değil toplumsal menfaatler için yola çıktık” dedi.

 

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Son Güncelleme: 02.03.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Tutder Yardım Paketleri
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