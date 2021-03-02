Tutder yardım paketleri dağıtılmaya başlandı

TUTDER’den yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından oluşturulan Sosyal Yardım Dayanışma Platformu’nun “Bir Yanından Biz Tuttuk Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla yaptığı çağrılara olumlu yanıt veren kuruluşlar arasında yer alan Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri ve ZAYDER, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan paketleri bugün ihtiyaçlı kesimlere ulaştırmaya başladı.

TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, ekonomik krizi en derinden yaşayan ailelere bu proje ile ulaşarak, yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, İyilik Gönüllülerine ve ZAYDER’e paketleri hedefe ulaştırmada kendilerine yardımcı olmaları nedeniyle teşekkür etti.





