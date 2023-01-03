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TUTDER: “Üretim ve girdi maliyetleri Türkiye gibi sübvanse edilirse hayat ucuzlar ”

03 Ocak 2023 Salı 19:36
TUTDER: “Üretim ve girdi maliyetleri Türkiye gibi sübvanse edilirse hayat ucuzlar ”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), yeni asgari ücretin “hayatı pahalılaştırmasını” önlemek için Türkiye’nin yaptığı gibi sanayi ve üretim girdilerinin sübvanse edilmesi gerektiğini vurguladı.

TUTDER yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin belirlenmesi ardından hayatın daha da pahalı olacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Asgari ücrete getirilecek artış, tüketicinin halkın alım gücünü artırmayacaktır. Tam tersine pahalılığı fiyat artışlarını tetikleyecek ve belki de işsizliği artıracaktır.  Yanlış tedaviler sağlıklı sonuçlar vermezler.”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ürettiği ekonomik karara dikkat çekilen açıklamada, sanayi elektriğine yüzde 16 oranında indirim yapıldığı, bunun üretim maliyetlerini düşürmek doğru bir adım olduğunu kaydedildi.

Atılması gereken adımlardan diğerinin ise ithalatta alınan KDV ve fonların öncelikle gıda maddelerinde tamamen kaldırılması, ülkede üretimi olmayan ürünlerde ise minimum düzeye getirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, bu iki temel uygulamanın hayat pahalılığının önüne geçilmesinde olmazsa olmazlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “geç kalmadan, hükümet çeşitli sektör temsilcileriyle masaya oturarak, sürdürülebilir yeni bir ekonomi-politika belirlemelidir” ifadelerine yer verildi.

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