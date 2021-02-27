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TUTDER sağduyu çağrısı yaptı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER),  medya yöneticilerinin ellerindeki gücün sorumluluğu ile hareket etmesi gerektiğini belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:00
TUTDER sağduyu çağrısı yaptı
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Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Medya Grubu’nun sorumlu yönetici pozisyonunda bulunan kişinin bir grup basın mensubuna yönelik söylemlerini eleştirdi.

Açıklamada, Kıbrıs Medya Grubu Sorumlu Yöneticisinin söylemlerinin ağır itham ve suçlama yanında küçük düşürücü ifadeler içermesinin üzücü bir durum olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

“Ülkemizde fikir özgürlüğünün, çok sesliliğin ve buna bağlı olarak demokrasinin gelişmesi için uzun yıllar öncü rol üstlenmiş olan Kıbrıs Medya Grubunun sorumlu yönetici pozisyonundaki bir kişinin bir grup medya mensubunu ve diğer bazı kişileri çok ağır bir itham olan Fetöcülük benzeri örgütlenmeyle suçlaması, küçük düşürücü söylem ve icraatlar bizleri üzmüştür. 

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Fikir farklılıklarının özgürce tartışılması demokrasinin ve çok sesliliğin nasıl olmazsa olmaz bir koşulu ise, görüş ayrılığı olan kişileri terör örgütü benzeri yapılanma içinde olmakla suçlamak, toplumda düşüncelerin seslendirilmesini engellemekten, korku toplumu yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmez.

TUTDER Yönetim Kurulu olarak, bir dönem demokrasimizin, çok sesliliğimizin ve hoşgörünün öncülüğünü yapan, halkın dili ve sesi olan Kıbrıs Medya grubunu, özünde var olan değerlere bir kez daha sahip çıkarak daha iyi bir toplumsal düzene ulaşabilmemiz için destek vermeye davet eder; özgür basının ve özgür gazetecilerin savunucusu olarak Kıbrıs Medya Grubu da dahil olmak üzere K.K.T.C. medyasında çalışan tüm basın emekçilerini selamlarız.

Gün, enerjimizi sonu gelmeyecek ve kimseye faydası olmayacak tartışmalar ve kavgalara ayrıma günü değildir. Gün birlik olma, ihtiyaçlı insanlarımıza yardım elini uzatma, toplumsal dayanışma günüdür.” 


 

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Son Güncelleme: 27.02.2021 11:30
Anahtar Kelimeler:
Tutder
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