TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada, BRT’de katıldığı Eko Finans programında piyasanın nasıl ucuzlatılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

YEŞİLADA: DEVLETİN KDV VE FONLARA YARATTIĞI PAHALILIĞI İYİLEŞTİRMESİ GEREKİYOR

Yeşilada, raf fiyatlarının makul seviyeye çekilebilmesi için devletin, KDV ve fonlarla yarattığı pahalılığı tedarikçi olarak iyileştirmesi gerektiğini söyledi ve bu yönde hükümete öneri götürdüklerini kaydetti.

Yeşilada açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“biz dedik ki hemen yarın KDV’yi, Fiyat İstikrar Fonunu, devletin almış olduğu ve pahalılığa, ürünün üzerine ekstradan maliyet olarak yansıyan oranları devlet almasın. Ekonomide etkiye tepki bir süre alır. Üyelerimizin tamamı deposundaki malın bu maliyet artırıcı unsurlarını ödemiştir. Biz de ucuzlama hemen tüketiciye yansısın diye ödemiş olmamıza rağmen, biz bunu ödememiş gibi kabul edip yarın fiyatları düşürelim diye bir teklifte bulunduk. Hatta gidip marketlerle de konuşalım. Onlarla da bir kampanya yapalım ve ucuzluğu her tarafa yaymayı teklif ettik” dedi.

Devletin bu gelirlerinden feragat etmesinin çok büyük bir mali kayba neden olmayacağını vurgulayan Engin Yeşilada, ancak bunun ekonomiye yansımasının çok pozitif olacağını hatırlattı.

“YERLİ ÜRETİM ANCAK MAALİYETLER DÜŞÜRÜLEREK UCUZLATILABİLİR”

Yerli üretimin fonlarla korunamayacağına bunun daha çok pahalılık yarattığına işaret eden Yeşilada, yerli üretimin ancak üretim maliyetleri düşürülerek ucuzlatılabileceğini söyledi.

“Bugün aldığımız fiyatlar yarın alacağımız fiyatlardan çok daha uygun” ifadelerini kullanan Yeşilada, şu anda birçok üründe artan fiyatlara rağmen birçok firmanın raflara eski stok fiyatlarını yansıtmaya devam ettiğini, aksi durumun zaten enflasyonun daha da artması anlamı taşıyacağını kaydetti.