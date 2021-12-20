Tutder'den, un ithalatının serbest bırakılmasına tepki

TUTDER tarafından yapılan yazılı açıklamada, unun stratejik hayati ürün olarak tanımlanıp üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sabit kurla vergisiz ithalinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Hükümetin un ithalini serbest bırakma kararının yasakları ve fonları kaldırmadığı gibi ucuzluk da yaratmayacağına vurgu yapılan açıklamada, uygulamanın sadece var olan haksız rekabet ortamına katkı koyacağı savunuldu.
Hükümet yetkililerinin un ithalinin serbest bırakılacağına ilişkin açıklamalarının ardından un fabrikalarının verdiği tepkiye destek belirtilen açıklamada, “Yerli un üreticilerinin Türkiye hükümetinin sübvanseye ettiği un fabrikalarının fiyatlarına karşı maruz kalacağı haksız rekabet koşullarının düzeltilmesi konusunda da görüşümüz nettir” ifadeleri kullanıldı.
Ekmeğin undan dolayı pahalı olduğu algısı yaratılarak un ithalatının serbest bırakılmasının “aldatmaca” olarak nitelendirildiği açıklamada, ekmek fiyatları içerisinde unun maliyetinin yüzde 30 olduğu ve ekmeğin pahalı olmasında başka faktörlerin olduğu kaydedildi.
Un fabrikalarının kapanmasının kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, yetkililer yerli üreticilere doğrudan destek vermeye çağırıldı.