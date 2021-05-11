banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Turunçlu’da hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor

Turunçlu kavşağında bulunan hız tespit kameraları kavşak üzerine monte ediliyor.

11 Mayıs 2021 Salı 17:00
Turunçlu’da hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor
banner337

Turunçlu kavşağında bulunan hız tespit kameraları kavşak üzerine monte ediliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Polis Genel Müdürlüğü tarafından “ülkede acil müdahale gerektiren kara noktalardan biri” olarak nitelendirilen Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundaki Turunçlu kavşağının daha güvenli hale getirilmesi için, hız kameralarının kavşağın üzerine monte edilmesi yönünde talimat verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin yürüteceği projeye göre, kavşaktan yaklaşık 100’er metre mesafede olan hız kameraları, kavşak üzerindeki adalara monte edilecek.

banner341
Hız kameralarının kavşak üzerine konmasıyla birlikte sürücülerin 65km/s üzerindeki hızlarla kavşaktan geçmeleri caydırıcı hale getirilecek.

CANALTAY’DAN TRAFİK İÇİN UYARILAR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Geçmişte yaşanan acıların yeniden yaşanmasının önüne geçmek ve Turunçlu kavşağındaki yol ve trafik güvenliğini artırmak için hız kameralarını kavşağın üzerine monte ediyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle halkımıza daha refah ve güvenli bir gelecek sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak trafikte acıların yaşanmasının önüne geçme konusunda sürücülerimize de büyük görev düşüyor. Önümüzdeki bayram tatili boyunca alkol alarak araç kullanmayalım, sürat yapmayalım ve direksiyon başındayken cep telefonu kullanmayalım. Bu hususlara dikkat eder ve en önemlisi emniyet kemeri takmayı ihmal etmezsek, başta kazaları ve kazalar nedeniyle meydana gelen can kayıplarını engellemiş oluruz.”

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 17:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici örgütlerinden “eylemlere son verin” çağrısı…
Tüketici örgütlerinden “eylemlere son verin” çağrısı…
Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni kabul etti
Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni kabul etti
Erhürman: “Çözüm iradesi ile birlikte kalkınma planları da hayat bulmalı”
Erhürman: “Çözüm iradesi ile birlikte kalkınma planları da hayat bulmalı”
KTAMS, Meclis’te bazı personelin ek mesaiye çağrılmasına tepki gösterdi
KTAMS, Meclis’te bazı personelin ek mesaiye çağrılmasına tepki gösterdi
Tabipler Birliği: “Bayramda el öpmeyerek büyüklerimizi ve sevdiklerimizi korumaya devam edelim”
Tabipler Birliği: “Bayramda el öpmeyerek büyüklerimizi ve sevdiklerimizi korumaya devam edelim”
KKTC’de geçtiğimiz hafta kapalı turizm kapsamında 448 kişi konakladı
KKTC’de geçtiğimiz hafta kapalı turizm kapsamında 448 kişi konakladı
Bakan Canaltay, Gazimağusa’daki personelinin bayramını kutladı
Bakan Canaltay, Gazimağusa’daki personelinin bayramını kutladı
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Akpınar, “dünya üniversiteleri arasında kabul ve onayın ötesinde; söz sahibi olmak, GAÜ için büyük bir onur”
Akpınar, “dünya üniversiteleri arasında kabul ve onayın ötesinde; söz sahibi olmak, GAÜ için büyük bir onur”
Ataoğlu: “Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak görevimizdir”
Ataoğlu: “Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak görevimizdir”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim