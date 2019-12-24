Turunçlu kavşağında ölümlü kaza...

41 YAŞINDAKİ ESRA KORCAN KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Turunçlu kavşağı yakınlarında bu sabah 07.45’te meydana gelen trafik kazasında, 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59) yönetimindeki KB 685 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüjden karşı şeride geçti.
Hüseyin Yusuf Erçika kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.