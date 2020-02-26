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“türkülerle Daü” Etkinliği Düzenleniyor

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 9.’su düzenleniyor.

“türkülerle Daü” Etkinliği Düzenleniyor

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 9.’su düzenleniyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 14:10
“türkülerle Daü” Etkinliği Düzenleniyor
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Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 9.’su düzenleniyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, 7 Mart Cumartesi 19.30 – 22.30 saatleri arasında DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak

DAÜ Müzik Kulübü’nün seslendireceği parçalar ile başlayacak etkinlik, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile devam edecek.

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BİLET ÜCRETLERİ 7 MART TARİHİNE KADAR GERİ ALINABİLECEK

Açıklamada, daha önceki duyurularda “Türkülerle DAÜ 9” etkinliğine öğrencilerin kimlik kartlarını ibraz ederek ücretsiz olarak giriş yapacakları, DAÜ personeli ve halkın ise bilet alarak ücretli giriş yapacağının belirtildiği, ancak, DAÜ Rektörlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda DAÜ Personeli ve halk için de etkinliğin ücretsiz olmasına karar verildiği belirtildi.

Bu çerçevede “Türkülerle DAÜ” etkinliği için Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza Şubeleri’nden bilet alan kişilerin ödedikleri miktarı en geç 7 Mart tarihine kadar geri almaları gerekiyor.

(EMR/YIL)

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