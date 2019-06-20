Türksoy Ressamlar Buluşması’nda KKTC’yi Mehmet Sariler temsil etti

21. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda KKTC’yi ressam Mehmet Sariler temsil etti.
TÜRKSOY'un geleneksel etkinliklerinden TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nın 21’incisi, 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş'ta gerçekleştirildi.
TÜRKSOY'a üye ve gözlemci 10 ülkeden 11 ressamın katılımında, Kırgızistan'ın Oş kentinde gerçekleştirilen etkinlikte KKTC'yi temsilen Kültür Dairesi koordinasyonunda Ressam Mehmet Sariler yer aldı.
Oş şehrinin doğal güzellikleri, milli müzesi, kutsal Süleyman Dağı ve insanlarıyla tanışan ressamlar, 5 gün süren etkinlik boyunca Oş’un doğal ve kültürel zenginliklerini tuvallere yansıttılar.
Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler, Oş'un "Süleyman Too" müzesinde, "Kadim Oş 21. Yüzyıl Ressamlarının Gözüyle" adıyla açılan resim sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.