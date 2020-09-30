Türkmenköy Ve Akdoğan’da Hız Tespit Kameraları Cuma Günü Devreye Alınıyor

Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkmenköy ve Akdoğan’a kurulan iki hız tespit kamerasının cuma günü devreye alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kameraların kurulu olduğu bölgede azami hızın saatte 50 km. olarak belirlendiği ve her iki yönde de hız ihlali yapan araçların kayıt altına alınabildiği kaydedildi.

(GÖZ/GÜL)