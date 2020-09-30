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Türkmenköy Ve Akdoğan’da Hız Tespit Kameraları Cuma Günü Devreye Alınıyor

Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkmenköy ve Akdoğan’a kurulan iki hız tespit kamerasının cuma günü devreye alınacağını açıkladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:44
Türkmenköy Ve Akdoğan’da Hız Tespit Kameraları Cuma Günü Devreye Alınıyor
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Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkmenköy ve Akdoğan’a kurulan iki hız tespit kamerasının cuma günü devreye alınacağını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kameraların kurulu olduğu bölgede azami hızın saatte 50 km. olarak belirlendiği ve her iki yönde de hız ihlali yapan araçların kayıt altına alınabildiği kaydedildi.

(GÖZ/GÜL)

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