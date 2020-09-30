Türkmenköy Ve Akdoğan’da Hız Tespit Kameraları Cuma Günü Devreye Alınıyor

Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkmenköy ve Akdoğan’a kurulan iki hız tespit kamerasının cuma günü devreye alınacağını açıkladı.
(GÖZ/GÜL)
Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkmenköy ve Akdoğan’a kurulan iki hız tespit kamerasının cuma günü devreye alınacağını açıkladı.
Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkmenköy ve Akdoğan’a kurulan iki hız tespit kamerasının cuma günü devreye alınacağını açıkladı.
(GÖZ/GÜL)