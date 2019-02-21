Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi Ydü’de Açıldı



Lefkoşa, 21 Şubat 19 (.): Türkmenistan’dan sanatçıların 40 eserinin yer aldığı Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.



YDÜ’den verilen bilgiye göre, Türkmenistan’dan sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı sergi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı.



Serginin açılış töreninde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile YDÜ Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, Türkmenistan Sanatçısı Azat Myradov’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim etti.



Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi, hafta içi 10.00- 12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.



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